نادال يلحق بالروسي ميدفيديف في نهائي أمريكا المفتوحة للتنس

لحق الاسباني رافائيل نادال بالروسي دانييل ميدفيديف في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس المقامة حاليا في نيويورك وأصبح على بعد خطوة واحدة من لقبه الـ19 في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام).



والتقى نادال وميدفيديف مرة واحدة في نهائي كأس روجرز في مونتريال الشهر الماضي وتفوق نادال على منافسه الروسي.

وتأهل نادال إلى المباراة النهائية بعد الفوز على الإيطالي ماتيو بريتيني بنتيجة 7-6 و6-4 و6-1 في مباراة فرض فيها نادال ضغطا على اللاعب الإيطالي في ضربات إرساله لكنه أهدر 6 فرص لكسر الإرسال قبل الوصول إلى الشوط الفاصل في أول مجموعة.

وتقدم بريتيني 4 - 0 في هذا الشوط الفاصل بعد أخطاء غير معتادة من اللاعب الاسباني وحصل على فرصتين للفوز بالمجموعة أثناء التقدم 6-4. لكن بريتيني تعثر بشكل مفاجىء واستغل نادال الموقف وفاز بالمجموعة بعد ضربة أمامية طويلة من اللاعب الإيطالي وارتكاب 20 خطأ سهلا.

وكسر نادال إرسال بريتيني في الفرصة العاشرة المتاحة ليتقدم 4-3 في المجموعة الثانية، ويواصل التقدم حتى الفوز بالمباراة.

وإذا أحرز نادال اللقب في نيويورك فإنه سيصبح على بعد لقب واحد فقط من روجر فيدرر صاحب الرقم القياسي في منافسات الرجال بالبطولات الأربع الكبرى برصيد 20 لقبا.



