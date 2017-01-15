باريس سان جيرمان يرفض آخر العروض المقدمة من برشلونة لضم نيمار

رفض باريس سان جيرمان الفرنسي, آخر العروض المقدمة من برشلونة الإسباني, لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا.





وبحسب إذاعة راديو (مونت كارلو), اليوم الخميس, فإن سان جيرمان أخطر برشلونة بأن نيمار لن يغادر "حديقة الأمراء", ضمن صفقة تبادلية, وإنما مقابل المال فقط. وانتشرت تقارير صحفية, أمس, تفيد بأن سان جيرمان وافق على آخر عرض تقدم به برشلونة, والذي شمل الثنائي عثمان ديمبلي وإيفان راكيتيتش, إلى جانب 125 مليون يورو, مقابل ضم نيمار, قبل أن تنفي الإذاعة الفرنسية هذا الأمر جملة وتفصيلا.





ومن المقرر أن يجتمع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة, مع ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان, في موناكو, اليوم, على هامش قرعة دوري أبطال أوروبا.