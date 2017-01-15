كينيا تواجه تنزانيا تحت شعار "لا بديل عن الفوز"

يلتقي في العاشرة مساء اليوم، منتخبا كينيا وتنزانيا بملعب "الدفاع الجوي"، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة، وذلك في بطولة كأس الامم الافريقية المقامة حالياً في مصر.

وخسر منتخبا كينيا وتنزانيا بهدفين دون مقابل أمام الجزائر والسنغال على الترتيب ضمن منافسات الجولة الأولى.

ويسعى منتخب كينيا لتحقيق الفوز الثاني في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس الامم الافريقية، لإنعاش آماله في التأهل للدور الثاني للمرة الاولى في تاريخه، في الوقت الذي يسجل فيه ظهوره السادس فى المونديال الأفريقى، فيما لم يحقق نتائج تذكر على مدار مشاركاته الخمس الماضية بعدما اكتفى بالخروج من الدور الأول.

في حين يسجل منتخب تنزانيا الظهور الثانى فى تاريخ مشاركاته بمسابقة كأس الامم الافريقية، حيث سبق وسجل مشاركته الأولى قبل 39 عاماً أى فى نسخة 1980.