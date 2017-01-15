بيتكوفيتش تتأهل للدور الثالث من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

تأهلت الألمانية أندريه بيتكوفيتش إلى الدور الثالث من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس (فلاشينج ميدوز) إحدى بطولات جراند سلام الأربع الكبرى، وذلك بعد فوزها على التشيكية بيترا كفيتوفا 6 -4، 6 -4.

وقالت بيتكوفيتش عقب نهاية المباراة: "أنا سعيدة للغاية، بيترا واحدة من لاعبتي المفضلات، إنها نهاية مجنونة".

وأضافت: "تعرضت لصعود وهبوط أثناء المباراة، لكني كنت موجودة في اللحظة المناسبة".

وتعد كفيتوفا صاحبة أعلى لقب في منافسات السيدات في نيويورك، في بداية يوم حافل بـ55 مباراة في الدور الثاني للرجال والسيدات، بعد أن أدت الأمطار إلى تأجيل 23 مباراة يوم الأربعاء.