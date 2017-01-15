اليمن تفوز على فلسطين في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022

فاز المنتخب اليمني لكرة القدم على نظيره الفلسطيني بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس على ستاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة بالبحرين، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا.

وسجل الهدف عمر الداحي في الدقيقة 54، بينما لعب منتخب فلسطين بنقص عددي منذ الدقيقة 34 ، بعد طرد لاعبه محمود أبو وردة; لحصوله على إنذارين، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد اليمن إلى 5 نقاط في المركز الثالث، متقدما بفارق نقطة عن فلسطين صاحبة المركز الرابع، ثم سنغافورة برصيد 4 نقاط. وتتصدر المجموعة حتى الآن السعودية برصيد 8 نقاط، تليها أوزبكستان برصيد 6 نقاط .

وفي مباراة أخرى أقيمت بنفس الجولة بالمجموعة الخامسة، تغلب المنتخب العماني على نظيره بنجلاديش بنتيجة 4-1 فى المباراة التي أقيمت على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر. وأحرز رباعية منتخب عمان محسن جوهر الخالدي في الدقيقة 48، والمنذر ربيع العلوي في الدقيقة 68، وأرشد العلوي في الدقيقة 78 ، وعمران الهايد في الدقيقة 90، وهدف بنجلاديش بيبلو أحمد في الدقيقة 81.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد عمان إلى 9 نقاط في المركز الثاني مؤقتا خلف قطر المتصدرة برصيد 10 نقاط، فيما تجمد رصيد بنجلاديش عند نقطة واحدة في المركز الخامس والأخير، وتضم المجموعة أيضا منتخبي أفغانستان في المركز الثالث برصيد 4 نقاط ، تليها الهند برصيد 3 نقاط.



