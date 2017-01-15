فوز منتخبي الرجال والسيدات لكرة القدم بألمانيا يتصدر عناوين الصحف

أبرزت الصحف الألمانية الصادرة اليوم الأحد فوز منتخبي كرة القدم للرجال والسيدات في تصفيات بطولة الأمم الأوروبية (يورو 2020) وبطولة كأس العالم للسيدات في فرنسا.







وذكرت صحيفة (هامبروجر مورجن بوست) في عنوانها: "بطلتنا الأولى بعمر 19", في إشارة إلى جولين جوين, صاحبة هدف انتصار سيدات ألمانيا على الصين في أولى مباريات المنتخب في كأس العالم, والتي تبلغ من العمر 19 عاما.





وقالت صحيفة (دير تاجيسبيجل) في عنوانها: "بداية سعيدة", في إشارة للانطلاقة المميزة لسيدات ألمانيا وتحقيق الفوز في المباراة الأولى بمونديال فرنسا.

وذكرت صحيفة (بيلد) في عنوان رئيس: "جوليا.. أنت الفائزة", في إشارة لنجاح جوليا جوين في تسجيل هدف فوز سيدات ألمانيا بالمباراة الافتتاحية للمنتخب في المونديال أمام الصين بنتيجة 1-0.





كما حمل الغلاف العنوان: "عرض منفرد رائع لنوير", حيث ألقت الصحيفة الضوء على لقطة تلاعب مانويل نوير حارس ألمانيا بلاعبي بيلاروسيا, خلال مباراة الفريقين أمس, في التصفيات المؤهلة لليورو, والتي انتهت بفوز المنتخب 2-0.





وخرجت صحيفة (كولنر ستاد-أنزيجر) بعنوان: "انتصار مزدوج", في إشارة لنجاح منتخبي ألمانيا للرجال والسيدات في تحقيق انتصارين أمس.



