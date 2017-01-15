اليوم..بيراميدز يواجه بتروجيت في نصف نهائي بطولة كأس مصر

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نظيره بتروجيت اليوم الأثنين على ملعب بتروسبورت في نصف نهائي بطولة كأس مصر , وسيلتقى الفائز في المباراة النهائية مع نادي الزمالك في مباراة صعبة وقوية.





وكان بيراميدز قد تغلب على حرس الحدود في دور الثمانية بهدفين دون رد , وتأهل بتروجيت على حساب إنبي بعد الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف في ربع النهائي.

ورغم الفوارق الفنية الكبيرة بين فريقي بيراميدز وبتروجيت, إلا أن الاحتمالات الخاصة بالمباراة تظل مفتوحة على مصراعيها, حيث أن مباريات الكأس دائما ما تكون عنوانا للمفاجآت.





وسيخوض فريق بتروجيت مباراته غدا أمام بيراميدز وهو يطمح لكتابة فصل جديد في تاريخه, من خلال تحقيق مفاجأة كبرى بالوصول إلى المباراة النهائية للبطولة الأعرق في تاريخ الكرة المصرية , وتبدو دوافع بتروجيت لتحقيق هذا الإنجاز كبيرة للغاية, خاصة وأن الفريق يسعى لتعويض هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية, وترك بصمة بين الكبار قبل أن يتوارى بين أندية دوري المظاليم في الموسم الجديد.





وأعلن محمد عودة المدير الفني لبتروجت قائمة فريقه لمواجهة الغد , وضمت أحمد سالم صافي - أحمد عفيفي - أحمد السباعي - أحمد عبد الرسول - أحمد علي النفراوي - سامح إبراهيم يوسف - محمد أبو النجا "بونجا" - محمود عماد محمود الحسيني - مصطفى محمود معوض - حسام حسن - إبراهيم صلاح محمد - خالد عبد الرازق - إيهاب عبد المحسن - أحمد محمد الحسيني عماشة - إسلام عادل - حسين حمدي - أحمد كمال إسماعيل - عمرو شعبان - أحمد محمد سعيد - أحمد رؤوف - جون جميل - محمود ربيع أبو زيد - مصطفى فرغلي عطا.





ورغم الأفضلية النظرية التي يتمتع بها فريق بيراميدز قبل مواجهته المرتقبة غدا أمام بتروجيت, إلا أن الأخير يبقى منافسا مقلقا بالنسبة للفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز , ولا يمتلك الجهاز الفني لفريق بيراميدز الكثير من المعلومات عن فريق بتروجيت, والذي سيخوض مواجهة الغد تحت قيادة مدربه محمد عودة الذي أنهى الموسم الماضي من بطولة الدوري معه.

ويعاني الحارس أحمد الشناوي وصانع الألعاب عبد الله السعيد من الإصابة, وهو ما كان سببا في غياب الأخير عن آخر مباراتين خاضها بيراميدز أمام كل من إيتوال الكونغولي في البطولة الكونفدرالية وحرس الحدود في الكأس.

ومن الوارد أن يتواصل غياب السعيد عن بيراميدز في لقاء الغد أمام بتروجيت, فيما تبقى مشاركة الحارس أحمد الشناوي محل شك حتى اللحظة, وفي حال تأكد غيابهما سيكون ذلك بمثابة حافز قوي لفريق بتروجيت, خصوصا وأن اللاعبين من الأعمدة الرئيسية لفريق المدرب سيباستيان ديسابر, والذي يعول على باقي كتيبة النجوم التي يضمها فريقه لمواصلة التقدم في بطولة الكأس وقطع الخطوة قبل الأخيرة لمعانقة اللقب.





وتأكد غياب عبد الله بكري مدافع الفريق عن المباراة بسبب الإصابة , ويعاني بكري من شد في العضلة الخلفية تعرض لها في مباراة فريقه أمام إيتوال الكونغولي حيث خرج من الشوط الأول ولم يتمكن من استكمال اللقاء, وحل زميله أحمد أيمن منصور بديلا له , ولم يتعاف بكري من الإصابة التي يعاني منها حيث يؤدي برنامجا تأهيليا تحت إشراف الجهاز الطبي في بيراميدز, ولن يتمكن من اللحاق بمباراة الغد.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم, الحكم محمود عاشور لإدارة المباراة , ويعاون عاشور كل من شريف عبد الله وعمر فتحي, ومبروك نبيل حكما رابعا, وكل من وائل فرحان وعبد العزيز السيد حكما خامسا.



