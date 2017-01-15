أوغندا وزيمبابوي يتعادلان 1-1 في المجموعة الأولى من أمم افريقيا

تعادل منتخبا أوغندا وزيمبابوي ايجابيا 1/1 في المباراة التي قامت بينهما مساء اليوم علي ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الاولي ببطولة الأمم الأفريقية 2019.

أحرز الهدف الأول منتخب أوغندا عن طريق اللاعب مانويل اوكوي في الدقيقة 12 من عمر المباراة ، ثم تعادل منتخب زيمبابوي عن طريق اللاعب بيليات في الدقيقة 41 .

وبهذه النتيجة تصدر منتخب أوغندا المجموعة الأولي ب 4 نقاط و حصول منتخب زيمبابوي علي نقطة واحدة ، وفي انتظار نتيجة المباراة القادمة بين منتخبي مصر والكونغو الديمقراطية .



