الحكم الزامبي جاني سيكازوري يدير مباراة الجزائر والسنغال الليلة

عينت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، الزامبي جاني سيكازوي، لإدارة مباراة الجزائر والسنغال التي تقام في الساعة السابعة مساء علي ستاد الدفاع الجوي



ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة من بطولة الأمم الأفريقية 2019 .

ويعاون الحكم سيكازوري كل من السوداني وليد أحمد علي، والإريتري تاسفاجواجيس بيري، لمساعدة سيكازوي، وألبرت كامي من سيشل حكمًا رابعًا.

وتضم المجموعة الثالثة كل من الجزائر والسنغال وكينيا وتنزانيا .



