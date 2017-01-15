اللجنة المنظمة لأمم افريقيا تطلق فيديو للتعريف بتميمة البطولة

نشرت الصفحة الرسمية للجنة المنظمة لبطولة كأس الامم الافريقية فيديو خاص عن تميمة البطولة عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك".

ويمثل الفيديو الإعلان التشويقى لـ"تميمة" او شعار البطولة فى نسختها الـ32، وهى عبارة عن الملك المصرى القديم "توت عنخ آمون" مرتديًا زيًا فرعونيًا مع قميص أحمر عليه خريطة القارة السمراء.



ويظهر فى الفيديو طفل صغير يمثل "توت عنخ امون"يركل الكرة أمامه ثم يهرول وراءها للحاق بها، قبل الوقوف بها وفى خلفيته الأهرامات والقلعة برج القاهرة، وعددا من المعالم المصرية.

حاز الفيديو على اعجاب الكثيرين، كما علق عليه عدد كبير من المتابعين للصفحة معبرين عن تمنياتهم بنجاح البطولة، فيما اشار احدهم ان "توت" يجسد قصة نجم المنتخب وليفربول محمد صلاح.

تقام بطولة أمم افريقيا بمصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 فريقا.