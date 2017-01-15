ديسابر: بدأنا البطولة الأفريقية بفوز مهم على الكونغو

طالب الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا، بضرورة التحلي بالهدوء عقب الفوز على الكونغو الديمقراطية بثنائية نظيفة بالمباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في افتتاح مباريات المنتخبين بالمجموعة الأولى لكأس الأمم الأفريقية "مصر 2019".

وقال ديسابر، في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "بدأنا البطولة بفوز مهم أمام فريق جيد ومنظم وحاولوا إرسال كرات طولية وهي طريقة ذكية لكن الدفاع نجح في التعامل معها، وكرة القدم تكون مجنونة أحيانا واعتمدنا على الكرات الثابتة والركلات الركنية لأننا كنا نواجه فريقا جيدا ومنظما ولا اعتقد أن البطولة انتهت بالنسبة لهم، فلازالوا في الصورة".

وأضاف المدرب الفرنسي في حديثه للصحفيين - "كيف تتحدثون عن التأهل للدور الثاني من أول مباراة؟ نحن لازلنا في بداية المشوار ولم نحقق أي شيء حتى الآن، كل ما تحقق هو 3 نقاط فقط".

وتابع "فزنا بالمباراة ولدينا خطوة واحدة للتأهل ولازال لدينا مباراتان أمام زيمبابوي ومصر وهما من المنتخبات القوية للغاية، خاصة أصحاب الملعب، وسنحصل اليوم على راحة ونبدأ من الغد الاستعداد للمباراة القادمة أمام زيمبابوي".

بتلك النتيجة تقاسم منتخبا مصر وأوغندا صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط لكل منهما ولكن منتخب "الرافعات" يتفوق بفارق هدف، وحل منتخبا زيمبابوى والكونغو الديمقراطية في ذيل الترتيب.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب أوغندا مع زيمبابوي يوم الأربعاء المقبل ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات، فيما تتواجه مصر مع الكونغو الديمقراطية بنفس اليوم.



