أوساكا تتأهل للدور الثالث من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

واصلت نعومي أوساكا محاولتها للفوز ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس للعام الثاني على التوالي وفازت 6-3 و6-4 على ماجدا لينيت لتبلغ الدور الثالث يوم الخميس.

وبعد المعاناة من بعض التوتر في الدور الأول تحلت أوساكا بالهدوء في إستاد "لويس أرمسترونج" وقدمت أداءً دفاعيًا قويًا لتفوز على البولندية لينيت.

وبعد مجموعة أولى من جانب واحدة واجهت المصنفة الأولى عالميًا مشكلة بعدما تقدمت لينيت 3-0 في المجموعة الثانية تحت أشعة الشمس في نيويورك.

لكن اللاعبة اليابانية البالغ عمرها 21 عامًا انتفضت بشكل رائع وسددت ضربة ساقطة في نقطة حسم المباراة لتضمن التأهل.

وستلعب أوساكا في المباراة المقبلة مع تيميا بابوش الصاعدة من التصفيات أو المراهقة الأمريكية كوكو جوف البالغ عمرها 15 عامًا.