المغرب يستهل مشواره بالأمم الإفريقية بفوز صعب على نامبيبا بهدف نظيف

حقق منتخب المغرب الأول لكرة القدم فوزا صعبا على منتخب ناميبيا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الأحد، على استاد السلام بالقاهرة، في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حاليا وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

جاء هدف المنتخب المغربي في وقت قاتل عن طريق لاعب ناميبيا "إتامونوا كيميني" بالخطأ في مرماه في الدقيقة 90؛ ليحصد منتخب "أسود الأطلس" ثلاث نقاط ثمينة في بداية مشواره بالبطولة القارية.

وتصدر بذلك منتخب المغرب ترتيب المجموعة الرابعة لكأس الأمم الإفريقية برصيد ثلاث نقاط، فيما تذيل منتخب ناميبيا الترتيب بدون نقاط، في انتظار نتيجة مباراة كوت ديفوار وجنوب إفريقيا المقرر إقامتها غدا الإثنين.

وحرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، على حضور مباراة منتخبي المغرب وناميبيا من مقصورة استاد السلام.