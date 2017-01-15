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الأهلي يحدد 16 سبتمبر موعدا للعودة من غينيا بعد مواجهة كانو سبورت

الأهلي يحدد 16 سبتمبر موعدا للعودة من غينيا بعد مواجهة كانو سبورت

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حدد الجهاز الفني لفريق الأهلي, يوم 16 سبتمبر الجاري موعدا لعودة الفريق من غينيا الإستوائية, بعد مواجهة فريق كانو سبورت في ذهاب دور ال`32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية , والمحدد لها الثالثة عصر السبت المقبل.

وبات من المنتظر أن تبدأ بعثة الأهلي رحلة العودة من غينيا الاستوائية يوم الأحد التالي للمباراة لتصل إلى القاهرة فجر الإثنين المقبل الموافق 16 سبتمبر الجاري.


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