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تجهيز 60 مركز شباب وناديا لعرض مباريات الأمم الإفريقية بالإسكندرية

تجهيز 60 مركز شباب وناديا لعرض مباريات الأمم الإفريقية بالإسكندرية

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اكدت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية إنه تم تجهيز جميع مراكز الشباب بالمحافظة بشاشات عرض ضخمة لإذاعة مباريات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل. 

و أعلنت وكيل الوزارة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية الدكتورة صفاء الشريف مشاركة 21 مركزا للشباب بشاشات كبرى, من إجمالي 49 مركز شباب, مع مشاركة باقي مراكز الشباب من خلال شاشات عرض "إل سي دي" .

كما أعلنت مساهمة نحو 11 ناديا, بتوفير شاشات عملاقة لتغطية أحداث البطولة, لتوسيع قاعدة المشاهدة الجماهيرية. 

ويأتي ذلك على خلفية الاجتماع الذي عقدته الدكتورة صفاء الشريف مع وكيل مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية الدكتور محمد رضا عرابي ومديري مراكز الشباب, حيث تم -خلال الاجتماع- استعراض مدى جاهزية مراكز الشباب لنقل الأحداث والفعاليات المختلفة المتعلقة بالبطولة. 



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