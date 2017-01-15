مدرب الكونغو : نمتلك فرص للذهاب لأبعد مدى ممكن بالأمم الأفريقية

أعرب المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية , فلوران إيبنجي, عن اعتقاده بأن منتخب "الفهود" لديه جميع الفرص للذهاب لأبعد حد ممكن ببطولة كأس أمم أفريقيا, مشددا على ضرورة تقديم أفضل أداء بكافة المباريات.







واكد إيبنجي, في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للبطولة الخاص بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الاثنين, إن "المجموعة الأولى التي نلعب بها متكافئة حتى رغم حتمية مواجهتنا للمنتخب المصري على أرضه وأمام جماهيره".





وأضاف إيبنجي أن "المفتاح بالنسبة للمنتخب الكونغولي هو البدء جيدا أمام أوغندا قبل اللعب أمام منتخب البلد المضيف.





والبطولة ستبدأ بمشاركة 24 منتخبا لكن في النهاية سيكون هناك بطلا فائزا واحدا, والأمر يرجع إلينا إذا أردنا أن نلعب جيدا لنحجز مكانا في النهائي يوم 19 يوليو بالقاهرة".





وأوضح المدرب الكونغولي أن منتخب بلاده في المراحل النهائية من إتمام البرنامج التدريبي الذي يجهز اللاعبين للمهمة المقبلة, مشيرا إلى أن منتخب "الفهود" عاد إلى أعلى المستويات بالكرة الأفريقية التي يتوقع الاستمرار بها لسنوات قادمة.



