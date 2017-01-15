مانشستر يونايتد يرغب في استعادة ديباي من ليون الفرنسي

ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية, أن مانشستر يونايتد يمكنه التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي, نجم ليون الفرنسي , في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب الصحيفة, فإن مانشستر يونايتد لديه أولوية شراء ديباي من ليون, وفقا للعقد المبرم بين الناديين.

وانضم ديباي (25 عاما), إلى مانشستر يونايتد, قادما من أيندهوفن عام 2015, لكنه فشل بإثبات نفسه في أولد ترافورد.

ومنذ انتقاله إلى فرنسا, أعاد ديباي إحياء مسيرته, حيث سجل 50 هدفا خلال 130 مباراة في جميع المسابقات.

واكد البرازيلي جونينيو, المدير الرياضي لليون, في تصريحات صحفية:"صحيح, مانشستر يونايتد لديه أولوية لإعادة شراء ممفيس هذه الأشياء موجودة في كرة القدم لكن حتى الآن, لم نتلق أي شيء بشأنه".

وينتهي عقد ديباي مع ليون في صيف 2021, أي بنهاية الموسم المقبل.

وأوضح جونينيو: "من الصعب على النادي إقناعه بالبقاء في فرنسا, في كل مرة يتبقى فيها عام واحد فقط على عقد أي لاعب, تصبح المحادثات حول التجديد صعبة إلى حد ما, لكني أعتقد أنه سعيد حقا في ليون".

وتابع: "الأمر نفسه أيضا مع موسى ديمبلي, لكن الجميع هنا يدرك, إذا كنت تريد استعادة الألقاب مرة أخرى, والقتال في دوري الأبطال, من المهم إبقاء لاعبين مثلهم لفترة طويلة".

وأتم البرازيلي: "في الوقت الحالي, لم يتم بدء التفاوض مع ممفيس, سنبدأ مناقشة تمديد عقده بحلول نهاية العام".



