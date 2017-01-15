اتحاد الكرة: 18 سبتمبر السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أنه يضطلع بمسئولياته تجاه كل الأندية وخدمة المنتخبات الوطنية، مشيرًا إلى أنه أوضح الكثير من الظروف الإجبارية التي جعلت من هذا الموسم موسمًا استثنائيًا يستوجب تكاتف كل الجهود، خاصة وأن مصر تستقبل بعد أيام قليلة الحدث الرياضي الأكبر في القارة المتمثل في استضافة كأس الأمم الإفريقية 2019.







وقال الاتحاد المصري - في بيان يوم الإثنين - : "قرار إسناد تنظيم البطولة لمصر جاء في توقيت استثنائي ولم يمر عليه سوى أربعة أشهر تقريبًا ما جعل الجميع يسابق الزمن للعمل على نجاح هذا الحدث الرياضي بما يليق بمكانة مصر الكبيرة.. فضلًا عن المشاركات الإفريقية والعربية للأندية المصرية في مختلف المسابقات.. ومع هذا بذل الاتحاد المصري لكرة القدم جهدًا كبيرًا للانتهاء من بطولة الدوري على الأقل قبل انطلاق كأس الأمم، إلا أننا للأسف لم نتمكن من ذلك لأسباب مختلفة، وعلى الرغم بأن البعض يرى أنه لم يكن هناك توفيق في بعض القرارات الخاصة بتحديد وترتيب المباريات المؤجلة خاصة في الفترة الأخيرة مع كل الأندية، لكن المؤكد أيضًا أنه ناتج عن مراعاة مصالح الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية والعربية دون مجاملة لأي ناد، خاصة وأننا نقف على مسافة واحدة من جميع الأندية".





وأضاف : "نحن نقدر النادي الأهلي كناد كبير وعريق ونعتز بالعلاقة الطيبة التي تربطنا به وبكل مسئولي الأندية ونتفهم جيدًا من أسباب طلبه الانتهاء من مسابقة الدوري العام قبل بطولة الأمم، وهو حق مشروع يهدف به صالح كل الأندية وهي بالطبع مطلب كل الأندية ونأمل تنفيذ كل ما يخدم الكرة المصرية، لكن رغبة النادي الأهلي والتي هي رغبتنا بالأساس بإنهاء بطولة الدوري قبل بدء كأس الأمم الأفريقية أصبحت تصطدم بالواقع وهو ان الوقت لم يعد سامحًا بذلك كما ان استكمال البطولة بدون اللاعبين الدوليين يحتاج موافقة كل الأندية، ويعرض المسابقة لعدم القانونية.. ونراهن على قيمة ووطنية النادي الأهلي دائمًا في مثل هذه الظروف ومعه كل الأندية المصرية وقبلهم الاتحاد المصري لكرة القدم، والذين يقع عليهم العبء الأكبر في هذا التوقيت الحرج وإعلاء مصلحة الوطن ويتطلب هذا استكمال مباريات الدوري بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية".





وأوضح البيان أنه فيما يتعلق بالقيد الأفريقي، فقد قام الاتحاد المصري لكرة القدم بمخاطبة الاتحاد الأفريقي وطلب ترحيل فترة القيد المحددة من (30 يونيو إلى 5 أغسطس) استنادًا إلى إعادة نهائي دوري الأبطال الأفريقي.. ويسعى الاتحاد المصري لكرة القدم بألا يلحق أي ضرر فني أو أدبي بالأندية المصرية التي تقرر مشاركتها في البطولات الأفريقية في الموسم الجديد.





ولفت البيان إلى أن اتحاد الكرة قرر تشكيل لجنة يترأسها أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد، وتضم خبراء متخصصين بإعداد مشروع لائحة متكاملة للمسابقات المحلية على أن يقوم مجلس إدارة الاتحاد بمراجعتها ومخاطبة الأندية لعرض مشروع هذه اللائحة قبل اعتمادها لتكون ضمانه لحقوق الجميع وملزمة لكل الأطراف بما يضمن الاحترافية في إدارة اللعبة.





وأوضح الاتحاد أنه فيما يتعلق بتطبيق تقنية حكم الفيديو، فإن الاتحاد المصري لكرة القدم بدأ بالفعل في التواصل مع الجهة المسئولة (إيفاب) لبدء الإجراءات التنفيذية لهذا المشروع بعد الاطلاع على تكاليفه وقدرة الأندية على تحملها وجاهزية الملاعب لتطبيقه.





وأعلن الاتحاد في ختام بياته أنه تم تحديد يوم 18 سبتمبر القادم موعدًا للسوبر المصري 2018 بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس.