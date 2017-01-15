السودان يسقط أمام جنوب أفريقيا.. والسنغال يسحق إسواتيني برباعية

فاز منتخب جنوب إفريقيا على ضيفه منتخب السودان بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم /الأحد/ على ملعب أورلاندو في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

سجل هدف جنوب إفريقيا والمباراة الوحيد اللاعب ليبوجانج فيري في الدقيقة 45 ليحقق لمنتخبه أول ثلاث نقاط, وليتساوى مع السودان وغانا في نفس عدد النقاط, في انتظار نتيجة لقاء غانا مع منتخب ساوتومي وبرينسيب غدا.

وفي مباراة أخري أقيمت في نفس التوقيت ولصالح المجموعة التاسعة بنفس الجولة من التصفيات, قاد اللاعب فامارا دييدهيو منتخب السنغال لفوز كبير على مضيفه إي سواتيني بأربعة أهداف مقابل هدف.

وأحرز دييدهيو ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 59 و66 و68 وأضاف بابا ندياي الهدف الرابع في الدقيقة 77, فيما سجل هدف إي سواتيني الوحيد فانيلو مامبا في الدقيقة 70.

ورفع منتخب السنغال رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب مؤقتاوظل منتخب إي سواتيني بلا نقاط في قاع الترتيب وكانت السنغال فازت على الكونغو 2 / صفر في الجولة الأولى فيما خسرت إي سواتيني أمام غينيا بيساو صفر / 3 ويلتقي في وقت لاحق اليوم منتخب غينيا بيساو مع مضيفه المنتخب الكونغولي.



