المنتخب التونسي لكرة السلة يفوز على نظيره الإيراني بمنافسات كأس العالم

فاز المنتخب التونسي لكرة السلة على نظيره الإيراني اليوم /الاثنين/ بنتيجة 79-67 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن الدور الأول من بطولة كأس العالم المقامة بالصين.

وجاءت نتيجة الأشواط على النحو التالي: 29-19 و15-16 و15-13 و20-19. وكان المنتخب التونسي قد خسر في الجولة الأولى أمام اسبانيا 62-101, ومن المقرر أن يواجه منتخب بورتوريكو بعد غد الأربعاء.