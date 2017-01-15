المدير الفني لموريتانيا : اعرف كل فرق المجموعة وجاهزين للمفاجأة

أكد الفرنسي كورنتين مارتينيز المدير الفني لمنتخب موريتانيا خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام مالي بأمم أفريقيا أنه سعيد بالاستقبال في مصر ومدينة السويس، مشيدا بأرضية ملعب المباراة والتي وصفها بالمثالية.

وأكد مارتينيز أن المجموعة الخامسة تعد من المجموعات القوية، حيث تضم إلى جانب موريتانيا كلا من تونس وأنجولا ومالي، مشيرا إلى المستوى الجيد لأنجولا والذي لعب أمامه بالسابق مرتين، وكذلك المنتخب التونسي الذي واجه موريتانيا في تصفيات مونديال ٢٠١٨، منوها بامتلاك منتخب مالي مجموعة من اللاعبين الأكفاء.

وقال مارتينز إن جميع اللاعبين جاهزين، ولا توجد أي أزمات أو إصابات، والجميع يرغب في التعبير عن الوجه المشرف للكرة الموريتانية.

وأضاف أن اختيار اللاعبين للبطولة تمت بعناية شديدة، مشددا على رغبته في الوصول بعيدا في البطولة، وليس التمثيل المشرف فقط، موضحا أنه يحترم جميع المنتخبات المشاركة في المحفل القاري الكبير.

وأضاف مدرب موريتانيا الملقب بالمرابطين :"لقد أمضينا مايقرب من ٢٣ يوما في التحضيرات الجاد للبطولة داخل وخارج موريتانيا، لدينا طموح في إحداث الفارق والمفاجأة في البطولة"، وأكد أنه أصر على زيارة اللاعبين لأرضية ملعب المباراة من أجل التعود عليها .

وتحدث مارتينز عن مباراة مالي مؤكداً أنه قام بتجهيز لاعبيه نفسيا قبل اللقاء وأصر على الحديث مع كل لاعب بشكل منفرد.

وأضاف " طريقة لعب الفريق تختلف من كل مباراة بالطبع وتشكيلة الفريق متجانسة بشكل كبير منذ التصفيات، ونسعى إلى إسعاد الشعب الموريتاني الذي انتظر طويلا من أجل أن يرى فريقه في المونديال الأفريقي".

من جانبه ، اكد اللاعب عبدول با كابتن منتخب موريتانيا والمحترف في نادي أوكسير الفرنسي إنه سعيد بالمشاركة الأولى للفريق في النهائيات القارية وسعيد بالتواجد مع منتخب المرابطين، وقال :"نسعى لتقديم أنفسنا بشكل جيد أمام العالم وإظهار وجه مشرف للكرة الموريتانية" .

كما أكد جاهزية لاعبي فريقه للمباراة، مشيدا بفترة الإعداد والتحضيرات التي سبقت حضورهم إلى السويس من أجل المشاركة في نهائيات البطولة .



