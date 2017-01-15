أتلانتا الإيطالي يتعاقد رسميا مع المدافع الدنماركي سيمون كاير

تعاقد نادي أتلانتا الإيطالي مع الدنماركي سيمون كاير مدافع فريق إشبيلية الإسباني لكرة القدم, لمدة عام على سبيل الإعارة مع وجود خيار الشراء بشكل نهائي.



وذكر موقع "فوتبول إيطاليا" اليوم /الإثنين/ أن كاير, الذي سيحل محل مارتين سكرتيل الذي أنهى عقده مع أتلانتا بعد أسابيع فقط من توقيعه, يعد ثالث لاعب يغادر إشبيلية في يوم انتهاء مهلة الانتقالات الصيفية بعد كل من لويس مورييل وجيرمي أرانا.

وشارك كاير (30 عاما) في أكثر من 400 مباراة رسمية خلال مسيرته الاحترافية التي تضمنت اللعب في ناديين إيطاليين آخرين هما باليرمو وروما, ولعب 89 لقاء دوليا مع منتخب بلاده الدنمارك.







