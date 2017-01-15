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بكاس الامم الافريقية تحت 23 عاما

الايفواري "يوسف داو " افضل لاعب في مباراة غانا

الايفواري "يوسف داو " افضل لاعب في مباراة غانا

تاريخ النشر

حصد اللاعب الايفواري يوسف داو على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام غانا التي أقيمت مساء اليوم على استاد القاهرة في الدور نصف النهائي من بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر حتي يوم 22 نوفمبر الجاري.

وتأهل منتخب كوت ديفوار الى أولمبياد طوكيو 2020، وكذلك نهائي بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، عقب الفوز على المنتخب الغاني بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

وقدم يوسف داو مستوى طيب للغاية، في الوقتين الأصلي والإضافي المباراة، وسجل هدفي كوت ديفوار ليرجح كفة فريقه بشكل كبير، حتى ذهبت المباراة إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء. وتقام المباراة النهائية للبطولة مساء الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة، بين منتخب كوت ديفوار والمنتخب الفائز من مباراة مصر وجنوب أفريقيا، التي تنطلق بعد قليل على نفس الملعب في الدور نصف النهائي.

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