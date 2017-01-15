منتخب مصر لكرة اليد يفوز على نظيره الجابوني 36-17 ببطولة أفريقيا

تغلب منتخب مصر لكرة اليد على نظيره الجابوني بنتيجة 36-17 في المباراة التي جمعتهما اليوم /الاثنين/ بصالة "رادس" الرياضية متعددة الاختصاصات ضمن المجموعة الأولى للدور الرئيسي لبطولة أفريقيا "تونس 2020".

تقدم المنتخب المصري في الشوط الأول بفارق كبير وصل إلى 13 نقطة حيث حسمه لصالحه بواقع 20-7 واستمر في التفوق بالشوط الثاني ليفوز بإجمالي نتيجة اللقاء بواقع 36-17.

وبهذا الانتصار, أصبح منتخب مصر يمتلك 4 نقاط يحتل بها صدارة المجموعة الأولى بالدور ربع النهائي "الرئيسي", بينما بقت الجابون بدون نقاط في المركز الرابع قبيل مواجهة أنجولا التي تأتي ثانية برصيد نقطتين أمام منتخب الكونغو الديمقراطية الذي يحتل المركز الثالث بلا نقاط.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب المصري مباراته المتبقية بالدور الرئيسي أمام نظيره الأنجولي يوم الأربعاء المقبل برادس أيضا دون مواجهة المنتخب الكونغولي, الذي تغلب عليه المنتخب الوطني في الدور الأول التمهيدي وصعد بنقاط الفوز عليه للدور الرئيسي.

ويسعى فراعنة كرة اليد, في البطولة الأفريقية, التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 16 إلى 26 يناير الجاري, لتحقيق اللقب السابع في تاريخ مشاركات مصر بالبطولة وحجز بطاقة التأهل لدورة الألعاب الأوليمبية "طوكيو 2020".



