رمزي: تجربة غينيا الودية للاطمئنان على جميع اللاعبين قبل أمم أفريقيا

اكد مساعد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم هاني رمزي, إن التجربة الودية أمام غينيا تأتي في إطار الاطمئنان على جميع اللاعبين في القائمة وتجهيزهم لكل طرق اللعب التي أعدها الجهاز الفني لخوض غمار بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام بمصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل .







وأضاف رمزي, في تصريح اليوم /الأحد/ - أن الجهاز الفني يقف بالفعل على نسبة كبيرة من التشكيل الأساسي, لكن لابد وأن يكون كل اللاعبين على مستوى بدني وفني عال, لإن مشوار البطولة طويل, وسيكون لكل لاعب دوره فيها .





مؤكدا أن الروح العالية التي أبداها اللاعبون في معسكرهم الحالي تجعل الجهاز الفني مطمئنا على تماسك الفريق وقدرته على تحقيق النتائج المرجوة, لا سيما بعد أن تعاهدنا جميعا منذ البداية على نسيان انتماءاتنا المحلية على باب المعسكر وأصبح انتماؤنا جميعا واحد لبلدنا ومنتخبنا الوطني.





وأضاف هاني رمزي, أن التركيز على مباراة زيمبابوي في افتتاح البطولة يوم الجمعة المقبل لأنها مباراة الافتتاح , ودائما ضربة البداية مهمة جدا على الروح المعنوية بتحقيق الفوز بنتيجتها, خاصة أن هدفنا هو احتلال قمة المجموعة.





واستطرد بقوله: إلا أن ذلك لا يعني أن ترتيباتنا الفنية لا تشمل جميع فرق المجموعة, حيث عملنا عليها منذ إجراء قرعة البطولة من جمع المعلومات عنها ونقاط القوة فيها وطرق لعبها لمواجهتها بالشكل الذي يضمن لنا التفوق عليها.





واختتم مساعد المدير الفني بالقول: نثق في أن الجماهير ستكون ورقتنا الرابحة في البطولة التي دائما ما تكون على قلب واحد في حبها وانتمائها للمنتخب الوطني, مشيرا إلى أن الخبرات التي يتمتع بها جميع اللاعبين المختارين تؤهلهم للعب تحت أي ضغوط دون القلق من هذا الجانب.





وسيخوض المنتخب مباراته الودية الثانية أمام غينيا مساء اليوم /الأحد/ على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية.. بعد الفوز, في التجربة الودية الأولى, على تنزانيا بهدف نظيف الخميس الماضى.



