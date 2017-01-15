وزيرالرياضة الجنوب أفريقي يزور معسكر منتخب بلاده قبل مواجهة كوت ديفوار

قام ناثي ميثيثوا وزير الرياضة الجنوب إفريقي، وداني جوردان رئيس اتحاد الكرة هناك، وفوسي مافيمبيلا سفير جنوب إفريقيا في القاهرة، وباتريس موتسيبي رئيس نادي صن داونز، بزيارة معسكر منتخب جنوب أفريقيا "البافانا بافانا" قبل ساعات قليلة من انطلاق المواجهة المرتقبة أمام كوت ديفوار.



ويلتقي المنتخب الجنوب إفريقي، في الرابعة والنصف عصر اليوم /الاثنين/ مع منتخب كوت ديفوار، على ملعب السلام، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة، ببطولة الأمم الأفريقية 2019 في مصر.





وحرص المسؤولون على تحفيز اللاعبين قبل المباراة، من أجل بذل المزيد من الجهد لإسعاد شعب جنوب أفريقيا، الذي يتطلع إلى رؤية فريقه على منصات التتويج في البطولة القارية الكبرى.

وكان منتخب المغرب حقق فوزا صعبا على ناميبيا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس، ليعتلي صدارة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط بشكل مؤقت.



