اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

تشكيل المنتخب التونسي أمام أنجولا في البطولة الأفريقية 2019

تشكيل المنتخب التونسي أمام أنجولا في البطولة الأفريقية 2019

تاريخ النشر

أعلن آلان جريس، المدير الفني لمنتخب تونس، تشكيلة اللاعبين المختارة لبدء مباراته أمام أنجولا، التى تجمع بينهما مساء اليوم الاثنين باستاد السويس، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة في كأس أمم أفريقيا 2019.

وضمت التشكيلة كل من:

حراسة المرمي: فاروق بن مصطفى

خط الدفاع: رامي بديوي – ديلان برون – ياسين مرياح – أسامة الحدادي

خط الوسط: غيلان شعلالي – وجدي كشريدة – الياس السخيري

خط الهجوم: يوسف مسكاني – نعيم سليتي – وهبي خرزي.


  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content