تشكيل المنتخب التونسي أمام أنجولا في البطولة الأفريقية 2019

أعلن آلان جريس، المدير الفني لمنتخب تونس، تشكيلة اللاعبين المختارة لبدء مباراته أمام أنجولا، التى تجمع بينهما مساء اليوم الاثنين باستاد السويس، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة في كأس أمم أفريقيا 2019.



وضمت التشكيلة كل من:

حراسة المرمي: فاروق بن مصطفى

خط الدفاع: رامي بديوي – ديلان برون – ياسين مرياح – أسامة الحدادي

خط الوسط: غيلان شعلالي – وجدي كشريدة – الياس السخيري

خط الهجوم: يوسف مسكاني – نعيم سليتي – وهبي خرزي.



