اليوم.. الكونغو تتحدي أوغندا في بداية مبارياتها بأمم أفريقيا 2019









يبدأ مشوار الكونغو الديمقراطية وأوغندا في كأس الأمم الأفريقية بمواجهة هي الأولى من نوعها في تاريخ البطولة عندما تشير عقارب الساعة إلى الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى.

وتبدو حظوظ الثنائى كبيرة في التأهل إلى الدور ثمن النهائي برفقة منتخب مصر المستضيف المتوقع له أن يصل بعيدًا في تلك البطولة، حيث يتأهل لدور الـ16 أول وثان كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حلت ثالثًا في مجموعاتها.

ويسعى منتخب الكونغو الديمقراطية للتتويج بلقبه الثالث في تاريخ البطولة بعدما توج مرتين في 1968 و1974.

في المقابل أظهر سباستيان ديسابر مدرب أوغندا ثقة كبيرة في فريقه بقوله: "المجموعة صعبة لكن فرصتنا قائمة وهدفنا هو تجاوز مرحلة المجموعات. نحن فريق قوي ويصعب مواجهتنا وأثبتنا ذلك في التصفيات." لكنه في الوقت نفسه شدد على ضرورة العمل الجاد وأوضح قائلا: "في مثل هذه البطولات الكبرى عليك أن تعمل بكل قوة لتحقيق النتائج المطلوبة. هذه أول مرة أدرب في كأس الأمم الأفريقية لكنني تواجدت من قبل في بطولة الأمم الأفريقية للمحليين 2018 بالمغرب ولعبنا في مباريات كبرى مثل تصفيات كأس العالم."

كما أبدى يوسف مولومبو قائد الكونغو الديمقراطية ثقته في زملائه وقال: "نحن فريق قوي بمزيج من الخبرة والشباب الموهوب. نحن مستعدون لتحقيق أفضل مما حققناه من قبل. تاريخنا في كأس الأمم الأفريقية جيد للغاية ونعمل الآن على تصحيح ما أخطأنا فيه من قبل. نشعر بثقة كبيرة قبل بداية مشوارنا في البطولة التي ستكون صعبة للغاية."



