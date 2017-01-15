إيكاردي مهاجم "الانتر " يقترب من الانضمام لصفوف "باريس سان جيرمان"

اقترب فريق "باريس سان جيرمان " بطل فرنسا لكرة القدم , من الظفر بخدمات الأرجنتيني ماورو إيكاردي , مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي , قبل ساعات من نهاية "الميركاتو" الصيفي . وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية, فإن إيكاردي سينضم لصفوف باريس سان جيرمان لمدة موسم , على سبيل الإعارة. وأضافت الشبكة أنه من المتوقع أن يوقع اللاعب عقودا جديدة مع إنتر ميلان, قبل انتقاله لصفوف فريق باريس سان جيرمان "بي إس جي ".





يذكر أن اللاعب خرج من حسابات , المدير الفني لإنتر ميلان, أنطونيو كونتي , عقب تعاقد الإنتر مع اللاعبين : روميلو لوكاكو , وأليكسيس سانشيز من مانشستر يونايتد. وكان اللاعب قد دخل في عدة مشاكل مع فريقه , بعد أن تم تجريده من شارة القيادة , الموسم الماضي, أثناء فترة قيادة المدير الفني لوتشيانو سباليتي. وانضم إيكاردي- صاحب الـ26 عاما " إلى الإنتر, قادما من صفوف سامبدوريا عام 2013, وسجل 17 هدفا للفريق خلال 37 مباراة في جميع مسابقات الموسم الماضي.