فنلندا تصعد لأول بطولة كبرى في تاريخها بالتأهل لنهائيات أوروبا 2020

أحرز تيمو بوكي مهاجم فنلندا ثنائية في الفوز 3-0 على ضيفتها ليختنشتاين لتحجز مقعدها في بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 وتتأهل لأول بطولة كبرى في تاريخها يوم الجمعة.

وضمن هذا الفوز احتلال فنلندا المركز الثاني في المجموعة العاشرة برصيد 18 نقطة متأخرة بفارق ست نقاط عن إيطاليا متصدرة المجموعة التي تأهلت بالفعل وتلتقي مع البوسنة والهرسك خارج أرضها في وقت لاحق يوم الجمعة.

ونفدت تذاكر المباراة قبل أسابيع وانتشرت الشاشات العملاقة في العديد من ميادين المدن الكبرى في فنلندا لترتفع التوقعات بشأن المباراة في هلسنكي إذ رددت الجماهير في المدرجات النشيد الوطني أثناء رفع رايات البلاد في ليلة باردة.

وضغط أصحاب الأرض على الضيوف من البداية لكن ليختنشتاين تجاوزت هذا الضغط المبكر.

وقاومت ليختنشتاين الضغط حتى الدقيقة 21 عندما أرسل بوكي تسديدة أرضية من مدى قريب لترتطم بالدفاع وتصل إلى جيسي تومينين ليضعها في الشباك.

وكاد بوكي أن يضاعف النتيجة قبل سبع دقائق من نهاية الشوط الأول لكن تسديدته القوية تصدى لها الحارس.

وكان تومينين قريبًا من تسجيل هدفه الشخصي الثاني بعد الاستراحة عندما أرسل ضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية مرت إلى جوار القائم.

وحجز بوكي مقعد فنلندا في نهائيات العام المقبل عندما أحرز الهدف الثاني من ركلة جزاء احتسبها الحكم عقب سقوط بيري سويري داخل المنطقة في الدقيقة 64 ليحرز بوكي هدفه الثامن في التصفيات.

وكلل بوكي مستواه الرائع خلال المباراة عندما سجل هدفه الشخصي الثاني بعد 11 دقيقة عندما استخلص الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد لترتطم بجسد المدافع أندرياس مالين على خط المرمى ليتابعها بوكي في الشباك.

وتلقى بوكي عاصفة من التصفيق من الجماهير أثناء استبداله في الدقيقة 84 بعد ضمان حجز مقعد فنلندا في نهائيات بطولة أوروبا.

وقال بوكي بسعادة عقب اجتياح الجماهير الملعب للاحتفال بالفوز والتأهل "لا توجد كلمات للتعليق. لم أكن متوترًا قبل أي مباراة مثل اليوم".

وأشاد ماركو كانيرفا مدرب فنلندا بلاعبيه بينما انطلقت الألعاب النارية أعلى الاستاد.

وقال كانيرفا "بذل اللاعبون مجهودًا رائعًا. فخور بهم للغاية. كانت مسيرة مذهلة تعني الكثير للشعب الفنلندي".