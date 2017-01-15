سيرينا ويليامز: قدمت "أسوأ" نهائي في أمريكا المفتوحة

قالت الأمريكية المخضرمة سيرينا ويليامز, عقب خسارتها نهائي بطولة أمريكا المفتوحة أمام الكندية الشابة بيانكا أندريسكو, إنه كان في إمكانها تقديم أداء أفضل في اللقاء, مؤكدة شعورها بالإحباط.

وفازت أندريسكو بنتيجة (6-3), و(7-5) في ساعة و40 دقيقة, وبذلك فشلت سيرينا, المصنفة الأولى عالميا سابقا, في معادلة رقم الأسترالية مارجريت كورت الأكثر تتويجا بألقاب البطولات الكبرى بواقع 24 لقبا.

وأقرت سيرينا, المصنفة الثامنة حاليا, بأنها قدمت "أسوأ" نهائي لها في البطولة التي توجت بها 6 مرات من قبل, بينما امتدحت أداء أندريسكو التي تصغرها بـ18 سنة, وأكدت أنها "تلعب جيدا تحت الضغط".