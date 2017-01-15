منتخب غانا يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة كوت ديفوار

خاض منتخب غانا الأولمبي لكرة القدم مرانه، مساء اليوم السبت، على ملعب نادي السكة الحديد، وذلك استعدادا لمواجهة نظيره منتخب كوت ديفوار.

ويلعب المنتخب الغاني الأولمبي مع نظيره الإيفواري، مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب السلام بالقاهرة، في إطار الدور نصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما التي تستضيفها مصر، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وبدأ المدير الفني لمنتخب غانا إبراهيم تانكو الاستعداد لمباراة الدور نصف النهائي اليوم بعدما منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات أمس، عقب الفوز الذي حققه الفريق على مالي، أول أمس الخميس، بهدفين دون رد، في ختام دور المجموعات.

واشتمل المران الذي شارك فيه جميع اللاعبين على بعض التدريبات البدنية الخفيفة، خوفا من إرهاق اللاعبين، بعدما خاص المنتخب ثلاث مباريات في البطولة حتى الآن.



