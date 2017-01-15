المجموعة السادسة.. تعادل مخيب للامال يفقد غانا أول نقطتين أمام بنين

تعادل منتخب غانا وبنين بهدفين لكل منهما في منافسات الجولة الاولى للمجموعة السادسة في كأس الامم الافريقية على ستاد الاسماعيلية.



أحرز أهداف بنين بوتيه وبوتي اما اهداف غانا فسجلها الاخوين ايو.

وشهدت المباراة حالة طرد للاعب الغاني جون بوى.

وكانت مباراة الكاميرون وغينيا بيساو في نفس المجموعة قد انتهت قبل قليل بفوزالكاميرون بهدفين دون رد.

بهذه النتائج تصدر منتخب الكاميرون المجموعة برصيد ٣ نقاط يليه غانا وبنين بنقطة واحدة اما غينيا فجاءت في قاع المجموعة بدون نقاط .