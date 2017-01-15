بطلة الكاراتيه جيانا فاروق: ذهبية "البريميرليج" بروفة قوية للأولمبياد

أعربت جيانا فاروق لاعبة منتخب مصر للكاراتيه, عن سعادتها بالفوز بالميدالية الذهبية في بطولة "البريميرليج", والتي أقيمت بالعاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 6 حتى 8 سبتمبر الجاري.

واكدت جيانا فاروق - في تصريح اليوم /الأحد/ - "سعيدة بالذهبية لأنها جاءت بعد منافسات قوية, ومتفائلة بها لحصولي عليها في اليابان التي تستضيف الأولمبياد, واعتبرها بروفة قوية لأولمبياد طوكيو 2020".

وعبرت جيانا فاروق عن شكرها وامتنانها لكل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة, ومحمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وأعضاء مجلس الإدارة, كما أثنت على جهود مدربها الخاص محمد عبد الرجال, وعمرو سعد والجهاز الفني للمنتخب بقيادة هاني قشطة.

وحصدت جيانا الميدالية الذهبية في وزن تحت 61 كجم, بعد الفوز على بطلة فرنسا ليلي هيرتولت بنتيجة (4/3), كما فازت في دور ال`32 على بطلة روسيا آنا رودين بالترجيح, والفوز في دور ال` 16 على بطلة اليابان مايا سوزوكي (1/0), والفوز على بطلة الإكوادور جاكلين فاكتوس في ربع نهائي البطولة بنتيجة (8/0), والتغلب على المصنفة الأولى عالميا وأوليمبيا الصينيه شاو يان يين بنتيجة (5/0) في نصف النهائي.



