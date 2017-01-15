المصري علي فرج يواصل صدارة التصنيف العالمي للاسكواش

واصل لاعب "الاسكواش " المصري علي فرج , صدارته للتصنيف العالمي "الشهري " للاسكواش - رجال " الذي تصدره رابطة اللاعبين المحترفين, وذلك للشهر السابع على التوالي.

وجاء الثلاثي المصري : محمد الشوربجي في المركز الثاني, وطارق مؤمن في الترتيب الثالث, وكريم عبد الجواد في المركز الرابع.

واحتل الألماني سيمون روزنر , المركز الخامس , يليه النيوزيلاندي بول كول في المركز السادس, ثم المصري محمد أبو الغار في الترتيب السابع, ولاعب بيرو دييجو إلياس في المركز الثامن, والكولومبي ميجيل رودريجيز في المركز التاسع, والهندي سوراف جوزال في المركز العاشر.

واحتفظ المصري مروان الشوربجي بالمركز رقم 11, يليه الويلزي جويل ماكين في المركز ال`12, والمصري عمر مسعد في الترتيب رقم 13, والمصري زاهد سالم في المركز ال`14, والمصري فارس دسوقي في المركز 15.

وجاء الفرنسي جريجوار مارش, والثلاثي الإنجليزي ديكلان جيمس وجيمس ويلستروب وداريل سيلبي, والأسترالي ريان كوسكيلي, في المراكز الأخيرة أرقام 16 و17 و18 و19 و20 على الترتيب.



