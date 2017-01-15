بيرو تفوز على الكونغو الديمقراطية 3-0 ببطولة العالم لناشئات الطائرة

فاز منتخب بيرو على نظيره الكونغولي بنتيجة 3-0 في ثاني أيام بطولة العالم للكرة الطائرة للناشئات تحت 18 سنة وهي المباراة التي أقيمت على الصالة المغطاة رقم 2 بستاد القاهرة الدولي.

وجاءت نتيجة الأشواط: 25-21 ، 25-14 ، 25-10 لصالح بيرو.

وتلعب بيرو و الكونغو ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضا بلغاريا واليابان وتركيا.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت بالمجموعة الثانية على صالة هيئة قناة السويس حقق المنتخب الكوري الجنوبي الفوز على نظيره المكسيكي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في إطار مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بالبطولة.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي، (23-25)، (25-22)، (25-19)، (25-23).

وتستضيف مصر بطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة في الفترة من 5 سبتمبر وحتى 14 من الشهر نفسه على الصالة المغطاة بستاد القاهرة و صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.



