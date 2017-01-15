المنتخب الأولمبى يواصل تدريباته استعدادًا لوديتي السعودية

يخوض منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب تدريبين اليوم صباحًا ومساءً استعدادًا لوديتى السعودية المقرر لهما يومى 7 و10 سبتمبر الجارى فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل.

قرر شوقى غريب زيادة الحمل التدريبى للمنتخب بخوض تدريب فى الساعة الـ8 صباحًا ثم التدريب مساء فى الساعة الثامنة.

وأعلن شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأولمبى أسماء 28 لاعبًا هم رباعى حراس المرمى عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفى شوبير، وفى خط الدفاع: أسامة جلال، محمود برعي، محمد عبد السلام، محمود صابر "الجزار"، أحمد رمضان "بيكهام"، كريم العراقى، والوسط محمد صادق، أحمد أبو الفتوح، أحمد أيمن، أحمد سعيد، أكرم توفيق، إبراهيم عبد القوي، محمد غنام وإمام عاشور، ناصر ماهر، عمار حمدي، طاهر محمد طاهر، أحمد حمدي، رمضان صبحى وفى الهجوم صلاح محسن، مصطفى محمد، أحمد ياسر ريان، ناصر منسي، عمر مرموش، وتم استبعاد العراقى وعبد القوى مؤخرًا بسبب الإصابة.



