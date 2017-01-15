أجيري: مصر استحقت الفوز.. واهنئ منتخب زيمبابوي على أدائه

أكد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، إن الفراعنة كانوا الأفضل وصنعوا العديد من الفرص حتى نجح تريزيجيه في الترجمة والتسجيل، ولكن تراجع الأداء كثيرًا في الشوط الثاني، وصلاح صنع فرصتين ولم ينجح في التسجيل بجانب العديد من الفرص الأخرى، مهنئًا منتخب زيمبابوي على أدائه الرائع في اللقاء وهو فريق متميز للغاية ويتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة.

وشدد أجيري - في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي - على أن المنتخب تراجع مستواه بسبب الضغط والإجهاد ومحاولة الحفاظ على التقدم، والمستوى بالنسبة له كان مرضيًا إلا من المساحات في الملعب، والفريق الآخر لم يكن أمامه ما يخسره بسبب التأخر بهدف وبالتالي تقدم وصنع العديد من الفرص والأهم هو الفوز وحصد ثلاث نقاط غالية، وسيعمل على علاج الأخطاء في اللقاءات المقبلة.

وقال مدرب منتخب مصر أنه ليس سعيدًا بنسبة 100٪؜ على أداء اللاعبين في اللقاء خاصة في الشوط الثاني الذي شهد تراجع الأداء كثيرًا وفقدان الكرة والشعور بالإجهاد الشديد وسيعمل على حل هذه المشاكل في اللقاءات المقبلة، موضحًا أنه غير قلق تمامًا لأنها المباراة الأولى للفريق.

وأشار أجيري إلى أن فريقه بحاجة للفوز في كل مبارياته حتى يحقق هدفه الأساسي وهو التتويج بلقب البطولة، وهو غير قلق على تراجع الأداء وسيعالج مشكلة عدم القدرة على بناء الهجمة، مشددًا على أنه لم يكن يعلم مطلقًا بأزمة منتخب زيمبابوي وعدم خوض المران الأخير والفريق كان بعيدًا كل البعد عن هذه المشاكل الخارجية.