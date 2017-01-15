تيتيباس يودع بطولة روزمالين للتنس

تلقت استعدادات اليوناني ستيفانوس تيتيباس المصنف السادس عالميًا ضربة قوية يوم الخميس بعد خسارته بنتيجة 6-4 و3-6 و6-4 أمام التشيلي نيكولاس خاري في الدور الثاني لبطولة روزمالين للتنس في هولندا.







وتعرض تيتيباس المصنف الأول، الذي جنبته القرعة خوض الدور الأول، لكسر إرساله مرتين ليمنح خاري المصنف 60 الانتصار بعد ساعتين.





وكان تيتيباس يخوض أول مباراة له منذ الخسارة أمام ستانيسلاس فافرينكا في دور الستة عشر لفرنسا المفتوحة.





وسيسعى اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا إلى تحقيق نتيجة أفضل من الوصول إلى الدور الرابع في ويمبلدون العام الماضي عندما يعود إلى نادي عموم إنجلترا الشهر المقبل.





وسيلتقي خاري مع ميخائيل كوكوشكين لاعب كازاخستان أو الفرنسي ريشار جاسكيه في دور الثمانية اليوم الجمعة.