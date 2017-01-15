البرتغال تفوز على صربيا 4-2 وتحيي آمال التأهل لبطولة أوروبا 2020

أحيت البرتغال بطلة أوروبا آمال التأهل لبطولة أوروبا لكرة القدم 2020 بفضل أهداف وليام كارفاليو وجونسالو جيديس وكريستيانو رونالدو وبرناردو سيلفا في الفوز 4-2 على مستضيفتها صربيا في المجموعة الثانية اليوم السبت.

وتقدمت البرتغال إلى المركز الثاني في المجموعة بخمس نقاط من ثلاث مباريات متأخرة بثماني نقاط عن أوكرانيا المتصدرة من خمس مباريات والتي انتصرت 3-0 في ليتوانيا في وقت سابق اليوم السبت.

ولدى كل من لوكسمبورج وصربيا أربع نقاط في المركزين الثالث والرابع على الترتيب من أربع مباريات بينما تتذيل ليتوانيا المجموعة بنقطة واحدة من أربع مواجهات.

وفرضت البرتغال سيطرتها على الشوط الأول ومنحها كارفاليو التقدم في الدقيقة 42 من مدى قريب عندما تابع الكرة المرتدة من الحارس ماركو دميتروفيتش بعد تمريرة برونو فرنانديز العرضية من الناحية اليمنى.

وأهدر رونالدو، الذي قدم أداءً متواضعًا في الشوط الأول وأطلقت الجماهير بإستاد "رد ستار" صيحات الاستهجان ضده عند لمس الكرة، فرصتين في بداية الشوط الثاني.

وسدد كرة مرت بجوار المرمى من عند حدود منطقة الجزاء ثم مرت تسديدته من ركلة حرة خارج الملعب قبل أن يضاعف جيديس من تقدم البرتغال بمجهود فردي.

واختتم المهاجم هجمة رائعة عندما مر من مدافع وسدد كرة مذهلة في الزاوية البعيدة من 12 مترًا ليطبق الصمت على الجماهير المحلية.

وقلص المدافع نيكولا ميلينكوفيتش الفارق لصربيا في الدقيقة 68 بعدما حول ركلة ركنية من دوسان تاديتش بضربة رأس في مرمى روي باتريسيو الذي أبعد تسديدة قوية من آدم لياييش من 20 مترًا إلى فوق العارضة بعد ذلك بدقيقتين.

ووسط هتافات جماهير صربيا "ميسي" استهزاء أظهر رونالدو إمكاناته قبل عشر دقائق من النهاية عندما استلم تمريرة سيلفا ووضعها من فوق دميتروفيتش التي تقدم لملاقاته.

ورفضت صربيا الاستسلام وسدد ألكسندر ميتروفيتش كرة هائلة من داخل منطقة الجزاء في الشباك بعد خطأ دفاعي من البرتغال لكن سيلفا حسم المواجهة بعد ذلك بنحو دقيقة واحدة.