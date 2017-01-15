مدرب منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي :مباراتنا أمام مصر صعبة

قال ديفيد نوتواني المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا الأولمبي إن مباراة الغد أمام مصر في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة صعبة للغاية خاصة في ظل إقامتها على استاد القاهرة بعد تعود فريقه على ملعب السلام.

وأضاف نوتواني في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : " واجهنا مصر في مباراة ودية واستفدنا منها كثيرا , لذلك فنحن جاهزون للمباراة والفريق الأفضل سيفوز وحاليا وصلت البطولة إلى مرحلة الحسم لذلك سنواجه مصر بأفضل فريق لدينا".

وتابع : " نحن نلعب بتوازن كبير لكن عندما شاهدنا مبارياتنا في دور المجموعات بالبطولة وقفنا على بعض الأخطاء وحرصنا على تصحيحها قبل مباراة الغد". وأردف : " بكل تأكيد لدي أهداف كثيرة أعمل لها لذلك لجأنا للدفاع أمام نيجيريا وكوت ديفوار وتمكنا من استغلال الفرص التي أتيحت لنا في الهجوم لذلك سنستمر في أسلوبنا نظرا لنجاحنا به".

وقال نوتواني : " منتخبنا الأول قدم أداء قويا في أمم إفريقيا 2019 وثلاثة من لاعبي فريقي اكتسبوا الخبرة من خلال مشاركتهم في بطولة الكبار لذلك فهم إضافة كبير لنا". واستطرد : " كرة القدم المصرية أكثر فنية وبدنية منا , لكننا سنسعى لتحقيق الانتصار والتأهل للمباراة النهائية , فنحن أتينا إلى مصر لتحقيق اللقب , وكنت أتمنى مواجهة مصر في النهائي وليس نصف النهائي خاصة أنها ستلعب أمام جماهيرها الكبيرة".

وختم قائلا : " الفريق الذي يأتي بثقة كبيرة مثل مصر يشكل علينا ضغطkا كبيرkا نظرا لما يمتلكه من قدرات هجومية كبيرة وهو سريع للغاية , لكننا نلعب بشكل جيد في الدفاع وفريقي اكتسب العديد من الخبرات أثناء البطولة , وفي حال الاحتكام لركلات الترجيح في المباراة سيكون رائعا لنا".

من جهته, قال دارين جونسون حارس منتخب جنوب أفريقيا إن المباراة في مواجهة مصر كبيرة وصعبة, والفريق استعد جيدا لهذه المواجهة, موضحا أن جنوب أفريقيا حضرت لمصر من أجل الفوز والتتويج بلقب البطولة , ويجب أن يحذر منتخب مصر ويعلم جيدا أنه سيواجه خصما صعبا للغاية وتنتظره مباراة صعبة وقوية ولن تكون سهلة على الإطلاق.

وأضاف أنه يشعر بالفخر كونه الحارس الوحيد بشباك خالية من الأهداف في البطولة, وأنه يعطي جميع المنافسين نفس القدر من الأهمية, ولا يمكن تحديد لاعب بذاته يخشاه في منتخب مصر, وفريقه سيلعب أمام أصحاب الأرض بدون خوف أو قلق من أجل تحقيق المفاجأة والفوز وبلوغ الأولمبياد ونهائي البطولة.

وأشار إلى أن طموحه كبير في الفوز بلقب هذه البطولة مع منتخب بلاده والعودة بالكأس إلى جنوب أفريقيا كما أن اللعب في الأولمبياد أمر رائع للغاية ونسعى إليه.



