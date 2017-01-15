ربيعة يواصل علاجه بالأهلي للتعافي من الإصابة بالعضلة الخلفية

واصل رامي ربيعة مدافع فريق الأهلي, تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي, على هامش مران الفريق الذي أقيم اليوم الأربعاء, على ملعب "مختار التتش", استعدادا لمواجهة فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية يوم 14 سبتمبر الجاري, في ذهاب دور ال` 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأدى رامي ربيعة, جلسة علاج طبيعي وبعض الفقرات التأهيلية داخل "صالة الألعاب البدنية" بالنادي, وذلك ضمن البرنامج الذي يخضع له اللاعب للتخلص من الإصابة ولتجهيزه للمشاركة الجماعية.

ويعاني رامي ربيعة من شد في العضلة الخلفية تعرض له خلال مباراة الأهلي أمام فريق اطلع بره بطل جنوب السودان, والتي أقيمت على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية في إياب الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا, حيث لم يستطع استكمال المباراة, وتم استبداله.

ويسعى الجهاز الطبي بالنادي الأهلي لتجهيز ربيعة للعودة للمشاركة في التدريبات والمباريات بصورة طبيعية; وفقا لرؤية رينيه فايلر المدير الفني للفريق.



