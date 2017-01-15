الأهلي يتصدر قائمة أكثر الأندية حصدا للبطولات في التاريخ

استنادا لمجموع الألقاب التي حققتها الاندية في جميع البطولات نشرت صحيفة ميرور الانجليزية قائمة باكثر 30 ناديا لكرة القدم في العالم فوزا بالبطولات







شملت القائمة 3 أندية عربية وهي الأهلي والزمالك المصريان، والفيصلي الأردني





الأهلي المصري حصد المركز الأول عالميا برصيد 118 لقبا وجاء رينجرز الاسكتلندي وصيفا برصيد 115 بطولة، بينما حل كلوب ناسيونال الأوروجواياني ثالثا برصيد 113 يليه بـ108 بطولات غريمه المحلي بينارول بينما حل سيلتك الاسكتلندي خامسا برصيد 105 بطولات.





وجاء الفيصلي الأردني بالمركز 11 برصيد 74 بطولة وجاء الزمالك المصري في المركز 23 برصيد 52 بطولة متفوقا على أي سي ميلان الإيطالي وريفر بليت الأرجنتيني





كما حل برشلونة سادسا برصيد 91 بطولة بفارق بطولة واحدة عن غريمه الملكي ريال مدريد .











