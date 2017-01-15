ساعة "هازارد" فى حفل ريال مدريد بمليون و700 ألف جنيه

ارتدى هازارد خلال حفل تقديمه لجماهير نادي ريال مدريد الإسباني مساء أمس بملعب "سانتياجو برنابيو" ساعة تصل قيمتها لـ 90 ألف يورو، ما يعادل مليون و700 ألف جنيه مصرى.







وكان نادى ريال مدريد أعلن رسمياً التعاقد مع ايدين هازارد قادما من تشيلسى الإنجليزى لمدة 5 مواسم مقبلة فى صفقة تقدر قيمتها بنحو 100 مليون يورو.





وأصبح إيدين هازارد خامس لاعب فى تاريخ تشيلسى ينتقل من "البلوز" إلى ريال مدريد، حيث اعتاد الملكى على ضم أفضل نجوم البلوز منذ انتقال ملكية النادى الإنجليزى إلى رومان أبراموفيتش والذى حوله إلى أحد أقوى أندية العالم فى الألفية الجديدة.





وسبق هازارد إلى ريال مدريد قدوم كل من الحارس البلجيكى تيبو كورتوا، ولاعب الوسط الغانى مايكي إيسيان، والمدافع البرتغالى ريكاردو كارفاليو، والجناح الهولندى آريين روبن، بجانب المدير الفنى التاريخى للبلوز جوزيه مورينيو الذى سبق له الإشراف على النادى الملكى.



