حتى لا يكرر مهاجم الكاميرون جويل تاجو مأساة مارك فيفيان فويه

اضطر المهاجم الكاميروني جويل تاجو لترك رفاقه والسفر للبرازيل بعدما اكتشف إصابته بمرض قلبي عقب خضوعه لاختبارات طبية.



وأكد الموقع الرسمي للكاف اليوم ان مغادرة تاجو ليلة مباراة الكاميرون الأولى في البطولة كانت صعبة على جهاز ولاعبي الفريق، وسيكون على المدرب كلارنس سيدورف العمل مع 22 لاعباً فقط .

المهاجم تحدث لقناة الاتحاد الكاميروني التفاعلية معبراً عن حزنه خاصة مع ترك مكانه بالفريق في منافسته على الاحتفاظ بلقب كأس الأمم الأفريقية.

وكانت الكاميرون عانت بالفعل من مأساة قبل 16 عاماً في 2003 خلال FIFA كأس القارات بفرنسا بوفاة مارك فيفيان فويه، ولا تبدو متقبلة لمخاطرة أخرى في هذا الوقت، لذلك وتقليلا لمخاطرة الموت المفاجئ في الملاعب كان السبب الرئيسي لانسحاب تاجو، إلا أن النبأ السار هو أن حالة تاجو قابلة للعلاج بالتدخل الجراحي، والقرار سيتم اتخاذه خلال الأيام المقبلة بين المنتخب وناديه كروزيرو البرازيلي لتحديد المعايير المطلوبة لحالة اللاعب ذو الـ25 عاماً.



