غينيا بالمرحلة الثانية من تصفيات المونديال بالفوز على جنوب السودان

تأهل منتخب غينيا الاستوائية, إلى المرحلة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022, عقب فوزه على ضيفه جنوب السودان بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم /الأحد/ بملعب مالابو الجديد في إياب المرحلة الأولى للتصفيات.

ويدين منتخب غينيا الاستوائية بالفضل في تحقيق الفوز اليوم للاعبه إيميليو إنسوي, الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 72.

واقتنص منتخب غينيا الاستوائية بطاقة التأهل للمرحلة الثانية بعدما فاز بهدفين مقابل هدف في مجموع مباراتي الذهاب والعودة, حيث تعادل 1-1 مع جنوب السودان في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي.



