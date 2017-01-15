ماني: ليفربول قادر على تحقيق إنجازات استثنائية

اكد السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي إن مستواه تطور في إنهاء الهجمات, وإنه يؤمن بقدرته على أن يكون الأفضل في الموسم المقبل.







وأوضح ماني - في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول اليوم /الاثنين/ - أن الجماهير لعبت دورا كبيرا هذا الموسم, وكانت هناك العديد من المباريات الصعبة, والجماهير كانت دائما هنا, مطالبا أياهم بالاستمرار على هذا النهج لأن الفريق يحتاجه دائما.





وساهم ماني, في تتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا, وإنهاء الدوري الإنجليزي "البريميرليج" برصيد 97 نقطة, ونجح فيه في تسجيل 26 هدفا في جميع المسابقات مع الريدز.





وعن دور الجماهير مع الفريق, أشار إلى أن هذا الأمر يجعل النادي استثنائيا, وهو مهم للغاية, الأمر دائما ما يكون إيجابيا للفريق ويمنحنا الكثير من الحافز.





واختتم تصريحاته "لدينا فريق عظيم, المستقبل قد يكون مثيرا, نحن سنحاول بأقصى ما لدينا لتحقيق ما هو استثنائي".



