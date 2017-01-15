ربيع ياسين يعلن قائمة منتخب الشباب لكرة القدم المشاركة في شمال إفريقيا

أعلن ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2001، عن قائمة المنتخب التي ستشارك في بطولة شمال إفريقيا التي ستقام في تونس.



وتقام بطولة شمال إفريقيا في تونس خلال الفترة من 21 نوفمبر الجاري وحتى 2 ديسمبر المقبل، وتضم منتخبات شمال إفريقيا في ظل الاستعداد للاستحقاقات الرسمية التي تبدأ بتصفيات بطولة إفريقيا تحت 20 عاما.

وتتضمن قائمة منتخب مصر: حمزة علاء عبدالله "الأهلي"، إيهاب حسن العايدي "المصري"، عبدالرحمن الرفاعي "السكة الحديد"، عبد الله عادل عزت "إنبي"، محمد أشرف بكري "الأهلي"، محمود صابر "الأهلي"، أحمد عيد جاد الحق "الزمالك"، زياد محمد كامل "إنبي"، محمد شحاتة محمود "الجيش"، عربي بدر مختار "الأهلي"، إبراهيم عادل علي "بيراميدز"، زياد محمد فرج "المصري"، يوسف أحمد لبيب "إنبي"، محمود عبد المحسن "نجوم المستقبل"، أسامة فيصل "الزمالك"، حازم هاني "المنصورة"، فارس السيد مجاهد "سموحة"، حسام عبد المجيد "الزمالك"، عبد الرحمن عشري "إنبي"، شادي رضوان "الأهلي"، حسام أشرف "الزمالك"، نادي حسن مجاهد "الأوليمبي".