"الكاف": مصر تبهر العالم بافتتاح كأس الأمم الأفريقية

"مصر تبهر العالم مع افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2019".. كان هذا هو ما ساد وسائل التواصل الاجتماعي عبر أنحاء العالم أمس الجمعة (21 يونيو 2019) مع الافتتاح الرسمي لبطولة توتال كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 الذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي.



وأوضح الموقع الرسمي للكاف اليوم السبت إن البطولة الأهم في القارة افتتحت بحفل قصير لكنه كان مميزاً ومبهراً وخطف أعين العالم مستحقاً الإشادة من كل المهتمين بكرة القدم في العالم.

البطولة افتتحت رسمياً بكلمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس ال CAF أحمد أحمد.

عقب ذلك أقيم حفل الافتتاح المبهج وسط حضور أكثر من 70 ألف متفرج في المدرجات شاركوا بالحفل بالأضواء الملونة.. كما أضاءت الألعب النارية سماء القاهرة بينما ظهرت أعلام وشعارات الفرق الـ24 المشاركة على هرم عملاق توسط أرض الملعب.

مع ظهور تميمة البطولة "توت" وهو يحمل الكأس، قام المطربون المشهورون في القارة حكيم (مصر)، فيمي كوتي (نيجيريا) ودوبيه جناهوريه (كوت ديفوار) بغناء أغنية البطولة باللغات العربية والانجليزية والفرنسية.

كانت مدة حفل الافتتاح 20 دقيقة أو أكثر قليلاً، لكنها كانت كافية ليقف العالم مذهولاً ومقدراً للثقافة الأفريقية والحضارة المصرية.

توتال كأس الأمم الأفريقية 2019 تقام من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019 بمدن القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية والسويس في مصر.



