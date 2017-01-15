الإسماعيلى يتفق مع ميودراج على التعاقد مع مهاجم وظهير أيسر

أخطر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى الصربي ميودراج يستيش بأن ناديهم لم يغلق ملف الصفقات الصيفية، وأن هناك صفقتين سيتم الإعلان عنهما خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأخطرت إدارة الإسماعيلى ميودراج بأن تدعيم مركزى الهجوم والظهير الأيسر على رأس اهتماماتها قبل غلق باب القيد المحلى، وأنها اقتربت من ضم مهاجم أفريقى وظهير أيسر يلعب بالدورى المصرى.



من جهته، حرص الصربي ميودراج يستيش على مشاهدة جانب من مباريات الإسماعيلى الموسم الماضى، فضلا عن المباريات الودية الأخيرة للدراويش للتعرف عن قرب على مستوى الفريق بشكل عام.



وكان الإسماعيلي قد أعلن، أمس السبت، تنصيب ميودراج يستيش مديرا فنيا للدراويش واعتذر محمود جابر المدير الفني السابق للدراويش عن الاستمرار فى جهاز المدرب الصربى كمدرب عام مفضلا الرحيل عن القلعة الصفراء.



